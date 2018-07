​Mamadou Diop Decroix : «Une crise politique majeure guette le Sénégal»

Le Sénégal est entré dans une crise politique majeure. C'est ce qu'a révélé, Mamadou Diop Decroix, membre du Front national de résistance qui indique que la crise qu’il prédit risque d’être bien pire que celle de 1962, et celle de « 1968».



Dans son analyse politique, l’invité de la Rfm matin, a fait savoir que le Président Macky Sall est en train de « tirer brutalement le Sénégal vers l’arrière».



Et, pour lui faire face, le patron de And-Jëf appelle l’opposition à renforcer son unité et accentuer la lutte jusqu’à ce que tous les candidats exclus soient autorisés à se présenter à la prochaine présidentielle.