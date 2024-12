​Massacre de Thiaroye : Le Majore Aliou Kandji invite à renforcer "la coopération entre la France et l’Afrique francophone"

Le Majore Aliou Kandji a abordé le massacre de Thiaroye dont son 80e anniversaire est célébré ce dimanche 1er décembre, a déclaré que la France a causé un lourd préjudice au Sénégal. A l'émission Jury du Dimanche (JDD) sur I-radio, il a souligné, cependant, qu'il est temps de renforcer ''la coopération entre la France et l’Afrique francophone''.



« Comme la France a reconnu que c’est un massacre, c’est un crime contre l’humanité et la France elle est abstraite. Les institutions restent et les personnes passent. Donc ceux qui étaient là, c’est le général Charles de Gaulle, et les Français les chefs militaires qui commandaient à l’époque qui sont les responsables. Mais ils sont tous décédés. Il y a extinction de l’action publique dans tous les domaines. On ne peut plus parler de pénal et de sanction. Maintenant, la France en tant qu'Etat peut dédommager », a fait savoir le Majore Aliou Kandji.



Par ailleurs, a soutenu : « Si la France dédommage, nous aurons des problèmes. Parce que tout le monde va sortir, tous les pays vont venir et qui va prendre l’argent. Il faut que la reconnaissance de la France soit de construire des mémoriaux. Ce qu’il faut faire à présent, c’est de ne pas se victimiser davantage. Et de rester dans l’histoire. Par là, de renforcer la coopération entre la France et l’Afrique francophone ».



Poursuivant, l’invité du JDD a ajouté : « La France nous a causé un préjudice sur le plan humain. On ne peut pas lâcher la France comme ça, on part et on recommence à zéro. Tantôt, nous disons en France dégage, nous ne voulons pas de vous. Nous ne voulons pas de vos investissements. Vous nous escroquez, vous nous ruinez. Je pense que si on ne règle pas cela d’une manière prompte, la République française ne peut pas prendre le risque de venir. Le Président Macron ne peut pas venir nous parler de coopération ».