​Matam: Ousmane Sonko veut tirer le développement de la région par le phosphate

Pour la quatrième journée nationale du nettoiement, le Premier ministre Ousmane Sonko a décliné l'orientation économique de son gouvernement pour la région de Matam (nord du Sénégal). Selon lui, son ambition est de croître la part du PIB de la contribution de la région de 0,1 % à 9 %. Pour ce faire, il compte s'appuyer sur les potentiels économiques qu'offrent Matam.



D'après le Premier ministre, il faut mettre en valeur les potentiels agricoles, d’élevages et miniers de la région.



Ainsi, le chef du gouvernement veut faire du secteur minier, le socle du développement de la région. Pour s'offrir cette opportunité, il a en ligne de mire le phosphate, dont Matam possède « une énorme quantité non encore exploitée ».



« On parle beaucoup de ce qu'il y a dans la région de Thiès, qui est assez important et qui est exporté depuis plusieurs décennies. Le potentiel de la région de Matam est encore vierge, et est plus important que celui de Thiès », fait-il savoir. Pour lui, avec la « nouvelle option envisagée, cela permettra d'éviter les pièges du passé ».



« Pour nous, il est hors de question que ce phosphate soit extrait du sous-sol et exporté de manière brute, nous allons créer une chaîne de valeur complète de l'extraction à la transformation, et même à la distribution », explique Ousmane Sonko.



Il estime qu'il faut « pouvoir profiter de l'engrais pour booster l'agriculture ici au Fouta et partout au Sénégal. Et ensuite exporter le surplus et doter le pays de plus de réserves en devises, c’est ça notre option actuelle qui est différente de l'option actuel qui nous a conduit à cette situation qui fait que les multinationales prennent nos ressources et que les jeunes prennent des pirogues pour suivre le même chemin que nos ressources », argumente-t-il.



En ce sens, il affirme avoir dépêché une mission conduite par le ministre de l'Industrie à l'Office Chérifien du phosphate au Maroc. Donnant en exemple le modèle de gestion marocain du phosphate.



« Tout le phosphate marocain est transformé au Maroc. Et le Maroc est le premier producteur de phosphate... Le Maroc a même bâti le plus grand Université Polytechnique de l'Afrique structurée autour du phosphate », sert-il en exemple.