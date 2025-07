Thérèse Faye élue présidente de la Commission des Affaires monétaires du Parlement panafricain

La députée Thérèse Faye a été élue, le 21 juillet 2025, présidente de la Commission des Affaires monétaires et financières du Parlement panafricain (PAP), en remplacement du Ghanéen Mohammed Mubarak Muntaka, récemment nommé ministre de l’Intérieur de son pays, a appris PressAfrik.



Son élection intervient dans le cadre de la sixième législature du PAP, actuellement en session ordinaire à Midrand, en Afrique du Sud, du 16 juillet au 1er août 2025. Cette session est placée sous le thème « Justice et réparations pour l’Afrique », dans la continuité des efforts en faveur de la paix, de la justice et de la sécurité sur le continent.



Thérèse Faye y a conduit une importante délégation de l’Assemblée nationale du Sénégal, aux côtés de Massamba Dieng, chef de délégation, ainsi que Yoba Baldé, Fama Bachir Ba, Lamine Faye et El Hadji Malick Ndiaye.



Dans son communiqué qui nous est parvenu, elle remercie le président Macky Sallpour les opportunités professionnelles et politiques qu’il lui a offertes, ainsi que le président de l’Assemblée nationale pour son appui à la délégation sénégalaise. Elle salue également « l’esprit d’équipe de ses collègues et le soutien du peuple sénégalais. »



Thérèse Faye a réaffirmé « son engagement à remplir pleinement ses nouvelles fonctions, avec l’objectif de renforcer la diplomatie parlementaire africaine à travers le rôle du PAP. »