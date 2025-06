​Matam et Ourossogui : les corps sans vie d’un cordonnier et d’un chauffeur de transport retrouvés

Deux corps sans vie ont été découverts hier, mardi, à Ourossogui et à Matam. Le premier a été retrouvé aux environs de 12h, dans une maison abandonnée située au quartier de Moderne, à quelques mètres de la place publique où se déroulaient les prières de la Tabaski.



Selon I-Radio, il s’agirait d’un cordonnier du nom de Koffi, de nationalité ghanéenne, âgé d’une soixantaine d’années. Selon la même source, la découverte macabre a été faite par des enfants du quartier qui jouaient à proximité.



Alertés, les sapeurs-pompiers se sont rapidement rendus sur les lieux pour évacuer le corps. Une évacuation qui a pris un peu du temps. Il à fallu l’intervention du Service national d’hygiène pour désinfecter le corps sans vie avant son transfert à la morgue du Centre Hospitalier Régional de Ourossogui (CHRO).



Trois heures plus tard, vers 15h30, sur la route Matam–Ourossogui, à hauteur du premier pont, un autre corps sans vie a été découverts par des passants. Il s’agit du nommé Madiara Diop, chauffeur de transport de profession, né le 15 avril 1965 à Linguère.



D’après une source sécuritaire, aucune blessure apparente n’a été constatée sur le corps. Un constat a été effectué par la police de Matam. La dépouille a été acheminée à la morgue de Ourossogui par les sapeurs-pompiers. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de ces deux décès.