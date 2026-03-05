​Mbour : Un conducteur de mototaxi relaxé après trois ans de détention préventive

Arrêté en 2023 pour une affaire de trafic de drogue, le jeune L. Dione a été remis en liberté provisoire ce lundi 2 mars 2026 par le tribunal correctionnel de Mbour. Le parquet a requis sa relaxe pure et simple. Selon les informations rapportées par L'Observateur, L. Dione, conducteur de mototaxi « Jakarta », a recouvré la liberté après avoir passé trois ans à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Mbour. Interpellé à l'âge de 18 ans, il en ressort à 21 ans, alors qu'il était accusé de détention de sept kilogrammes de chanvre indien.



Les faits remontent à 2023. Alors qu’il transportait un client, le jeune homme avait été pris en chasse par les policiers du commissariat central de Mbour. Durant la course-poursuite, le passager avait sauté de la moto et jeté un sachet contenant la drogue avant de s'évaporer dans la nature. Seul sur les lieux, L. Dione avait été arrêté et placé sous mandat de dépôt.



À la barre ce lundi, le prévenu a maintenu sa version des faits, clamant son innocence et ignorant tout du contenu du colis de son client. Face à la constance de ses déclarations et au manque de preuves formelles, le procureur de la République a requis la relaxe.

Bien que le délibéré final soit attendu pour le 20 mars prochain, la présidente du tribunal a ordonné sa mise en liberté immédiate.

