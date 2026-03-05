Tribunal de Guédiawaye : 10 ans de réclusion requis contre le maçon T. D. Diallo pour viol sur mineur

Le tribunal de Guédiawaye (banlieue de Dakar) a jugé l’affaire de T. D. Diallo, un maçon de 21 ans au moment des faits, accusé du viol d’une mineure de 14 ans, M. Wade, née en 2006. Le ministère public a requis 10 ans de réclusion criminelle contre l'accusé, qui a déjà passé six ans en détention à la prison de Rebeuss. Le Délibéré est fixé au 7 avril. Selon le récit de la victime rapporté par L'Observateur, l’affaire remonte en 2020 sur un chantier « R+3 » à Yeumbeul-Comico. Profitant de l'absence de ses collègues, l’ouvrier aurait attiré l’adolescente sur la terrasse avant de la bâillonner et d’abuser d’elle sous la menace. Après l'acte, l'accusé avait pris la fuite vers le Fouta.



La grossesse, décelée à cinq mois par une clinique de la place, a conduit à un accouchement par césarienne d'urgence en raison du jeune âge de la victime. L'enfant issu de ce viol, un garçon aujourd'hui âgé de 6 ans, était également présent à l'audience. À la barre, l’accusé a tenté de plaider une relation amoureuse consentie, une version rejetée par le Procureur qui a rappelé qu'à 14 ans, le consentement est juridiquement nul. L'avocate de la partie civile, Me Dia Sylla, a réclamé 15 millions de FCFA de dommages et intérêts pour le préjudice subi par sa cliente. Le ministère public, retenant les chefs de viol, pédophilie et détournement de mineure, a requis 10 ans de réclusion criminelle.