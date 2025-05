​Médina Yoro Foulah : un radier en construction par les villageois entre Kibassa et Sourouyel pour anticiper la saison des pluies

À l’approche de l’hivernage, les populations de Kibassa et Sourouyel, dans le département de Médina Yoro Foulah (Kolda), ont lancé une initiative communautaire à savoir la construction d’un radier entre leurs deux localités. Une action solidaire qui vise à prévenir les difficultés de mobilité récurrentes causées par les inondations saisonnières.



Amadou Sadio Keita, l’un des instigateurs de cette mobilisation citoyenne, a souligné l’importance stratégique de cet ouvrage. « Ce radier va faciliter les évacuations sanitaires et permettre aux populations de rallier les marchés hebdomadaires de Médina Yoro Foulah et de Diaobé pendant la saison des pluies », a-t-il déclaré.



Face à l’urgence, les habitants n’ont pas attendu l’intervention des autorités. Ils ont mis la main à la pâte, collectant des fonds et mobilisant leurs propres moyens : brouettes, charrettes et outils rudimentaires ont été mis à contribution pour acheminer les matériaux nécessaires au chantier.



Sur place, les témoignages convergent : chaque année, une rivière traversant cette zone devient infranchissable dès les premières pluies, isolant les villages et compliquant l’accès aux services essentiels. Ce constat a motivé les populations à joindre l’utile à l’urgent, en lançant aussi un plaidoyer pour la construction d’un pont durable à cet emplacement stratégique.



Cette opération pré-hivernage témoigne une fois de plus de la capacité de résilience et de l’engagement des communautés rurales à prendre en main leur destin, dans l’attente d’un accompagnement plus structurant de la part des autorités.