Le Président Diomaye Faye félicite les « Lions » après la victoire du Sénégal face au Botswana
Lors de sa tournée économique en Casamance, le Président Bassirou Diomaye Faye a célébré la victoire du Sénégal face au Botswana (3-0) ce mardi, lors de la première journée de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025. Vêtu d’un maillot de l’équipe nationale et entouré de plusieurs ministres également arborant les couleurs des « Lions », le chef de l’État a adressé ses félicitations aux joueurs.
 
« Félicitations à nos Lions pour cette belle entrée en matière, à l’encadrement pour le travail accompli et à nos formidables supporters pour leur ferveur », a écrit le Président Faye sur sa page Facebook.
 
« Tout le Sénégal est derrière vous. Continuez avec la même détermination et le même esprit d’équipe », a-t-il ajouté.


Moussa Ndongo

Mardi 23 Décembre 2025 - 22:37


