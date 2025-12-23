Le Président Diomaye Faye félicite les « Lions » après la victoire du Sénégal face au Botswana

Lors de sa tournée économique en Casamance, le Président Bassirou Diomaye Faye a célébré la victoire du Sénégal face au Botswana (3-0) ce mardi, lors de la première journée de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025. Vêtu d’un maillot de l’équipe nationale et entouré de plusieurs ministres également arborant les couleurs des « Lions », le chef de l’État a adressé ses félicitations aux joueurs.



« Félicitations à nos Lions pour cette belle entrée en matière, à l’encadrement pour le travail accompli et à nos formidables supporters pour leur ferveur », a écrit le Président Faye sur sa page Facebook.



« Tout le Sénégal est derrière vous. Continuez avec la même détermination et le même esprit d’équipe », a-t-il ajouté.