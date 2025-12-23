Ziguinchor : saisie de 50 kg de chanvre indien et démantèlement d’un trafiquant présumé

La Brigade Régionale des Stupéfiants de Ziguinchor, relevant de l’OCRTIS, a mis fin, lundi 22 décembre 2025, à l'activité d'un trafiquant présumé, annonce la Police nationale.



La même source renseigne que lors de cette opération de sécurisation, les agents ont saisi une importante cargaison de 50 kg de chanvre indien. Outre la marchandise illicite, le deux-roues du suspect a été immobilisé par les autorités. Une procédure judiciaire est actuellement en cours pour démanteler l’ensemble de la filière