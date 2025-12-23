Ziguinchor : saisie de 50 kg de chanvre indien et démantèlement d’un trafiquant présumé

La Brigade Régionale des Stupéfiants de Ziguinchor, relevant de l’OCRTIS, a mis fin, lundi 22 décembre 2025, à l'activité d'un trafiquant présumé, annonce la Police nationale.
La même source renseigne que lors de cette opération de sécurisation, les agents ont saisi une importante cargaison de 50 kg de chanvre indien. Outre la marchandise illicite, le deux-roues du suspect a été immobilisé par les autorités. Une procédure judiciaire est actuellement en cours pour démanteler l’ensemble de la filière
La même source renseigne que lors de cette opération de sécurisation, les agents ont saisi une importante cargaison de 50 kg de chanvre indien. Outre la marchandise illicite, le deux-roues du suspect a été immobilisé par les autorités. Une procédure judiciaire est actuellement en cours pour démanteler l’ensemble de la filière
Autres articles
-
Sénégal : le 12ᵉ Rapport ITIE met en lumière la croissance du secteur extractif et les défis de gouvernance
-
Décès de Bintou Gueye : l’autopsie établit une mort violente par coups et tirs d’arme à feu
-
Dakar : onze (11) journalistes formés aux techniques de traitement et de production de l’information scientifique
-
Kolda : la réception provisoire de l’école de Saré Diamboulou relance l’espoir des populations déplacées de retour
-
Gov’athon 2025 : le Maroc célèbre 60 ans de coopération avec le Sénégal et mise sur l’innovation administrative