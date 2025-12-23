Décès de Bintou Gueye : l’autopsie établit une mort violente par coups et tirs d’arme à feu

L’hôpital Idrissa Pouye a rendu public, le mardi 23 décembre 2025, les résultats de l’autopsie de Bintou Gueye, décédée le 20 décembre.



Selon le rapport médical établi suite à une réquisition des gendarmes de la Zone industrielle, la jeune femme est morte des suites de « blessures graves causées par des coups et des tirs d’arme à feu ».



Les médecins légistes ont constaté un « traumatisme crânio-encéphalique sévère marqué par une plaie transfixiante, une blessure pénétrante au niveau du thorax, ainsi qu’une hémorragie intra-thoracique massive. Les atteintes cérébro-méningées associées à un important fracas osseux du crâne témoignent de la violence des coups portés ».



Le certificat de décès, validé par plusieurs experts dont le Pr Chérif Mouhamed M. Dial, le Dr Mamadou Diallo et le Dr Saliou Sow, confirme la « mort violente » de la victime, qui n’était pas hospitalisée.



Une enquête judiciaire devrait désormais être ouverte pour déterminer les circonstances exactes du drame.



A noter que des parents du suspect ont été arrêtés. Ils sont poursuivis pour avoir tenté de soustraire à la justice un élément de preuve jugé essentiel : le téléphone portable de leur fils.

