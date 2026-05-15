​Meeting de Mbour, duo Diomaye-Sonko, Tabaski : le ministre Serigne Gueye Diop brise le silence

Dans un entretien accordé au journal L'Observateur, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop, revient sur la récente mobilisation de la coalition « Diomaye Président » à Mbour.



Interrogé sur l’absence remarquée du chef de l’État lors de cet événement, le ministre précise que l'organisation a été prévenue par vidéo-conférence « quelques heures avant le meeting » en raison d'un agenda diplomatique chargé au Kenya.



Malgré les rumeurs de mécontentement, il récuse l'idée d'un « faux bond », affirmant que le message de soutien du président a été reçu par des militants satisfaits et que l'objectif de mobilisation a été « réussi à 100% ».



Le responsable politique aborde également la cohésion interne au sein de l'exécutif, reconnaissant sans détour qu'« au sommet de l'État, il y a des divergences dans la façon de conduire l'État » entre les sensibilités proches du président Diomaye Faye et celles du Premier ministre Ousmane Sonko.



Tout en assumant son appartenance à la coalition plutôt qu'au parti Pastef, il assure que ces «divergences d'approche» n'entravent pas l'action gouvernementale au quotidien.



Sur le front social, le ministre a tenu à rassurer les Sénégalais à l'approche de la Tabaski, promettant qu'il «n'y aura pas de pénurie » grâce à une politique rigoureuse de contrôle des prix et de l'approvisionnement.