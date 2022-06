​Migrations - Régulation et intégration des réfugiés africains: les dispositions juridiques de l'Etat sénégalais pour soulager les apatrides et demandeurs d'asile

14 530 réfugiés sur le sol sénégalais

Le Sénégal a signé les instruments internationaux clés relatifs aux droits de l’Homme et à la protection des réfugiés et a adopté la Convention de 1951 relatives au statut des réfugiés et à son Protocole additionnel de 1967. Il a aussi ratifié la Convention de l’OUA de 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique.



Selon le Haut-commissariat aux réfugiés (HCR), au 30 avril 2022, le Sénégal comptait 14 530 réfugiés et 2058 demandeurs d’asile. D’après la même source, la Mauritanie compte plus de 14 199 réfugiés au Sénégal, la Centrafrique 219 et 112 autres concernent différentes nationalités et sont principalement basés à Dakar, Thiès et Saint-Louis.



Ils sont aujourd’hui plus de 14 199 Mauritaniens à vivre au Sénégal. Parmi ceux qui sont retournés au pays, des milliers vivent dans une situation très précaire, malgré l’accord de rapatriement signé en 2007.



Ces milliers de réfugiés et demandeurs d'asile vivent paisiblement depuis plusieurs années au Sénégal. Ils sont installés entre Dakar, Bakel, Thiès, Saint-Louis, Dagana et Podor en s'efforçant de retrouver leur dignité et de construire leur avenir et celui de leurs enfants.



Considéré comme un des pays les plus stables de l’Afrique de l’Ouest, le Sénégal fait beaucoup d'efforts pour la protection et la promotion des droits de l’Homme. L'Etat met en exergue le principe de non-discrimination et accorde aux réfugiés le même traitement que les nationaux en matière d’éducation, d’accès à l’emploi, de liberté de mouvement, d’accès aux services sociaux de base et à la santé.



Une nouvelle loi votée pour soulager les apatrides

En outre, le Sénégal a abrogé sa loi nationale d’asile n° 68-27 du 24 juillet 1968 et a adopté une nouvelle loi portant statut des réfugiés et des apatrides, qui a été votée dans sa majorité par les députés à l’Assemblée nationale le 05 avril 2022.



De plus, cette nouvelle loi apporte les innovations majeures suivantes : la mise en place d’un organisme administratif chargé d’assurer avec efficience la protection juridique et administrative des réfugiés et des apatrides, l’encadrement du statut des apatrides, la reconnaissance et l’aménagement d’un droit de recours contre les décisions prises en matière d’octroi du statut de réfugié et/ou d’apatride, la consécration du droit au regroupement familial si l’un des membres de la famille a obtenu l’asile.



Lors du vote, le ministre de la Justice a indiqué que la finalité de la loi est de permettre aux réfugiés de pouvoir jouir quasiment des mêmes droits que les citoyens sénégalais. Selon lui, l'engagement auquel notre pays a souscrit, c'est de faire en sorte qu'il « n'y ait pas de réfugié ou d'apatride sur l'ensemble du territoire national ».



Régularisation et intégration des réfugiés au Sénégal