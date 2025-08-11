Bel-Air : deux individus arrêtés pour association de malfaiteurs

Le Commissariat d’arrondissement de Bel-Air a interpellé deux individus pour "association de malfaiteurs et vol commis de nuit avec usage d’un véhicule", a annoncé, lundi 11 août, la police nationale dans un communiqué publié sur sa page Facebook.



Selon le communiqué, l’opération s’inscrit dans le cadre d’une mission de sécurisation. Au cours de celle-ci, un taxi circulant dans le sens Yarakh–rond-point Bâkko (Dakar), avec deux passagers à bord, a été immobilisé quelques mètres plus loin par une barrière de sécurité de la gendarmerie, après quelques minutes de course-poursuite.



« L’un des passagers a été appréhendé, tandis que l’autre a réussi en s’enfuir. La fouille du taxi a permis de découvrir cinq batteries de véhicules de type poids lourd », précise le document.



Lors de son audition, le passager arrêté a reconnu avoir volé ces batteries à Yarakh Kappa, sur deux camions en stationnement, sans toutefois indiquer l’endroit exact. Le chauffeur, pour sa part, a nié les faits, affirmant ne s’être arrêté qu’après avoir réalisé qu’il s’agissait de policiers.



Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue et l’enquête se poursuit, conclut le communiqué.