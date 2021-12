​Ministère de la Justice : le budget 2022 arrêté à plus de 71 milliards FCFA

Le budget 2022 du Ministère de la Justice a été adopté ce vendredi 10 décembre 2021, par les députés. Il est arrêté à la somme de 71 839 549 729 FCFA en autorisations d'engagement (AE) et en crédits de paiement (CP). Ce budget 2022 est structuré autour de 5 programmes : pilotage, coordination et gestion administrative ; Justice judiciaire ; éducation surveillée et protection judiciaire de l'enfant ; administration pénitentiaire ; bonne gouvernance et Droits humains.



Pour ce qui est de la question spécifique de l'affectation des magistrats, le Ministre de la Justice indique que cela obéit à des règles extrêmement strictes. Concernant le cas spécifique de l'ex Président de l'Union des Magistrats sénégalais (UMS), Me Malick Sall soutient que son affectation à la Cour d'Appel de Tambacounda a été faite sur la base d'éléments strictement objectifs, car selon lui, « cette juridiction nouvellement installée a besoin de magistrats d'expérience pour être opérationnelle ».



Concernant le bracelet électronique, il a précisé que ce dispositif est en voie d'être mis en place, grâce notamment aux Députés. Le Ministre de la Justice a par ailleurs souligné que le bracelet électronique constitue toute une structure, surtout avec le bâtiment, les équipements de dernière génération, par satellite et la formation du personnel. Il a aussi annoncé que le décret d'application de cette loi est déjà pris au mois d'octobre et il reste, dit-il, la mise en place de la cellule au niveau de laquelle « il y aura les représentants des ministères de l'Intérieur, de la Justice et d'autres départements ministériels ».