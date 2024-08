​Modernisation et financement des partis politiques : les acteurs invitent le ministre de l'Intérieur à l'application de la loi en vigueur

La modernisation et le financement des partis politiques, n’ont pas laissé indifférents les acteurs qui invitent le nouveau ministre de l'Intérieur à travailler pour l'application des dispositions relatives à cette question.



« Si le ministre applique les dispositions, on va finir avec cette problématique, parce que nous avons une bonne législation. Il faut qu'on termine avec des partis politiques qui ne vont ni aux élections locales, ni aux Législatives, ni à la Présidentielle. On a des partis qui n'ont même pas de conseillers municipaux. Ce qui n'est pas normal », a noté Mamadou Lamine Thiam, président du groupe parlementaire du Parti démocratique sénégalais (Pds), qui a évoqué l'urgence d'appliquer le cadre juridique existant depuis des années.



Pour sa part, le député Abba Mbaye de Taxawu Sénégal, invite à régler le problème du financement des partis politiques. « Dans nos partis, tout le monde sait comment ça fonctionné. C'est celui qui paie, qui commande. C'est pour cela qu'il est difficile de renouveler nos partis, si on ne règle pas cette question de financement des partis politiques. Cela pose la question de l'élite politique au Sénégal », a indiqué le représentant des non-inscrits à l'Assemblée nationale dans les colonnes de l'Observateur.



Il demande à ‘’encadrer d'abord la participation’’ à l'élection Présidentielle. Par contre, Pape Diop, pôle des non-alignés, l'application de la loi n'est pas une solution. Il précise que ‘’si le ministère de l'Intérieur applique la loi, c'est son parti qui sera la première victime’’.