​Modification du Code électoral : Ayib Daffé récuse la «question préalable» d'Abdou Mbow et dénonce une «comédie»

Le ton est monté à l’Assemblée nationale. Mouhamed Salim Ayib Daffé a formellement rejeté la « question préalable » soulevée par Abdou Mbow, visant à suspendre les délibérations sur la modification du code électoral. Pour le président du groupe parlementaire de la majorité, il s’agit d’un pur « détournement de procédure ». Selon lui, aucun des arguments invoqués par son collègue ne justifie un arrêt des débats, dénonçant une manœuvre dénuée de fondement juridique et technique.



Les raisons de la discorde

Le cœur de la critique d’Ayib Daffé repose sur la légitimité de l'opposition à réclamer un consensus alors qu’elle a, selon lui, pratiqué la politique de la chaise vide lors des récents rendez-vous nationaux. «Comment celui qui ne va pas au dialogue peut-il réclamer un consensus ? », s'est-il interrogé, rappelant le boycott par l’opposition des Assises sur la Justice et du Dialogue National de 2025. Pour le député de la majorité, on ne peut exiger une entente mutuelle tout en refusant de s’asseoir à la table des négociations.



La souveraineté de l’Assemblée nationale réaffirmée



Face aux blocages, Ayib Daffé a rappelé que l'initiative législative est un droit constitutionnel (Article 80) que la majorité compte exercer pleinement. Il a précisé que si le Président de la République s'était engagé à appliquer les points de consensus, les points de désaccord, eux, devaient être tranchés par le débat parlementaire. « Personne ne peut nous imposer de renoncer à ce que la Constitution nous permet (...) parce qu'il faudrait chercher un consensus avec des gens qui ne veulent pas dialoguer », a-t-il martelé.



Une charge contre l'expérience d'Abdou Mbow

En fin d'intervention, le président du groupe parlementaire majoritaire a durci le ton, qualifiant les interventions de l'opposition de « numéro » et de « comédie » peu sérieux. Il a notamment pointé du doigt les divisions internes au sein du groupe de l'opposition, entre le PDS et l'APR, incapables selon lui de s'accorder entre eux.



Ciblant directement Abdou Mbow, Ayib Daffé a conclu en estimant que son attitude n'était pas « digne d'un parlementaire qui a plus de 35 ans d'expérience », appelant l'hémicycle à rejeter la motion de l'opposition pour se concentrer sur le débat de fond que les Sénégalais attendent.