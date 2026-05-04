Énergie : Le projet « Yaakar Teranga » prévoit l'arrivée du gaz dans les centrales électriques d'ici début 2029

L’échéance pour la transformation structurelle du secteur énergétique sénégalais est désormais fixée. Invité de l’émission En Vérité ce dimanche 3 mai 2026, le ministre de l’Énergie, Birame Souleye Diop, a annoncé que l’alimentation des centrales électriques nationales par le gaz local stratégie dite « Gas to Power » est prévue entre la fin de l’année 2028 et le premier trimestre 2029. Ce basculement stratégique repose sur le développement du projet gazier Yaakar Teranga.







En attendant la pleine exploitation de ce gisement, le gouvernement maintient la pression sur les négociations relatives au projet GTA (Grand Tortue Ahmeyim), développé avec BP et Kosmos Energy. L'objectif est d'assurer un approvisionnement transitoire en gaz pour réduire les coûts de production de l'électricité. Le ministre a salué la tenue, en novembre 2025, d'une réunion inédite ayant réuni pour la première fois autour d'une même table le Sénégal, la Mauritanie, les partenaires pétroliers et les sociétés nationales (Petrosen et son homologue mauritanienne).







Cette rencontre diplomatique et technique a permis, selon Birame Souleye Diop, d'engager des discussions « franches et structurées » sur l'acheminement du gaz. Cette concertation est jugée essentielle pour harmoniser les objectifs des deux États voisins et des multinationales, afin de garantir que les retombées de l'exploitation gazière profitent directement au réseau électrique sénégalais dans les délais annoncés.

