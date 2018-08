​Mouvement d’humeur : Les Inspecteurs de l’Éducation en grève jusqu'au 15 Septembre

Le Syndicat des inspecteurs de l'éducation nationale du Sénégal (Siens) compte lancer, ce lundi, son huitième(8) plan d'actions. Il prévoit de boycotter toutes les activités (ateliers, séances de partage, réunions, formations) liées aux projets et programmes actuellement en cours aussi bien au niveau central que déconcentré.



Pis, ces membres annoncent une grève totale dans les IA, IEF et CRFPE les mercredi 29, jeudi 30 et vendredi 31 août. Une autre grève totale dans les IA, IEF et CRFPE est prévue les mardi 4, mercredi 5 et jeudi 6 septembre ainsi que les lundi 10, mardi 11 et mercredi 12, a informé son Secrétaire général, El Cantara Sarr.



Le mot d’ordre va se poursuivre jusqu’au samedi 15 septembre 2018, renseigne "L'As"