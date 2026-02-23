​Nafila du jour : 02 rakkas pour recevoir « la récompense de celui qui aurait fait mille prières »

Pour cette 6ème nuit du Ramadan 2026, il est conseillé d'accomplir 2 rakkas, soit 1 sallama (un seul cycle de 2 unités). Dans chaque rakka, les fidèles sont invités à réciter : 1 fois la sourate Al-Fatiha, 10 fois la sourate Al-Ikhlas (« Koul hou Allahou ahad »).



« Celui qui aurait fait cela recevra la récompense de celui qui aurait fait mille prières dans la mosquée d’Abraham et de Masjidil-Harami. Des rayons lumineux comme ceux du soleil et de la lune lui serviront de guide pour le conduire au Paradis».