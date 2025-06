​Non-paiement des primes : le directeur des assurances dément Thierno Alassane Sall

La polémique lancée par le député Thierno Alassane Sall sur les primes d'assurance de la SONAC-SA trouve sa réponse. Concernant les garanties émises pour le marché d'électrification rurale d'AEE Power Espagne, Mamadou Dème, directeur des assurances apporte des clarifications. "La prime a été réglée le 20 juin 2024, 92 jours après l'émission", précise-t-il, soulignant que ce délai reste largement dans les 180 jours autorisés par la loi. Les preuves de ce paiement ont selon lui été transmises à l'Arcop (Autorité de Régulation de la Commande Publique).



« Les 37 milliards correspondent en fait aux capitaux sous risque. Il s'agit de capitaux garantis par la Sonac et constitués d'avances de démarrage à hauteur de 20 % du marché. Donc, de 18 milliards 366 mille et une autre avance de démarrage de dépense qui de 18 milliards 394 soit a peu-près un total de 37 milliards. Mais la prime concernant les capitaux est de l’ordre de 244 millions », a déclaré Mamadou Dème, Directeur des Assurances du Sénégal.



Selon M. Dème, il y a « une différence entre les capitaux garantis par la Sonac et la prime payée pour bénéficier de cette protection. Ces capitaux s'élèvent donc à 37 milliards. Et la prime payée pour cela s'élève à 247 346 633 F CFA ».



Poursuivant ses propos sur Iradio, le directeur des Assurances a ajouté : « Il faut expliquer que pour les paiements de la prime d’assurance, d’après l’article 13 du code Cemac, le principe est que vous devez payer la prime après la conclusion du contrat. Les mises en garanties et les primes ont donc été payées ».