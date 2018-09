​Obama livre un hommage à son ancien adversaire John McCain, "Nous étions dans la même équipe"

OBSÈQUES - De la politique, mais surtout beaucoup de respect. Barack Obama a rendu un vibrant hommage au "héros américain" John McCain lors d'une matinée de funérailles nationales, ce samedi 1er septembre. L'ancien président et son prédécesseur George W. Bush se sont succédé pour prononcer leurs oraisons funèbres dans la cathédrale de Washington.



Pendant 20 minutes, Barack Obama, qui a remporté l'élection présidentielle de 2008 face au républicain John McCain a salué son adversaire, qui a fait de lui un "meilleur" président selon ses mots. Il est également revenu sur cette période lors de laquelle les deux hommes s'opposaient.



"Nous avons apprécié le temps que nous avons passé à l'écart des lumières. Et nous avons ri l'un de l'autre. Et nous avons appris l'un de l'autre. Nous n'avons jamais douté de la sincérité de l'autre, ni du patriotisme de l'autre, ni que, au bout du compte, nous faisions partie de la même équipe. Nous n'avons jamais douté que nous faisions partie de la même équipe".



Il a également confié: "John n'hésitait pas à me dire quand je faisais des erreurs, ce qui selon ses calculs arrivait une fois par jour". "C'est peut être comme ça que nous l'honorons le mieux. En reconnaissant qu'il y a des choses plus importantes que les partis, l'ambition, l'argent, la célébrité ou le pouvoir. Qu'il y a des choses qui méritent que l'on risque tout", a-t-il poursuivi.



Barack Obama a même pu glisser une petite pique à l'attention de Donald Trump, banni de la cérémonie à la demande même de John McCain.