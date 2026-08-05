​Offense au chef de l'État : 3 mois ferme pour Lamignou Darou, 2 mois ferme pour Oustaz Thiep et Ndiaye Touba

Le tribunal de Dakar a rendu son verdict, ce mercredi, dans l'affaire impliquant les chroniqueurs de Feeñal Digital. Lamignou Darou a été condamné à trois mois de prison ferme, tandis qu'Oustaz Thiep et Ndiaye Touba ont chacun écopé de deux mois de prison ferme pour discours contraire aux bonnes mœurs et offense au chef de l'État.
Les trois mis en cause avaient été interpellés le 28 juillet dans les locaux du média, à la suite d'une autosaisine du procureur de la République.
Cette procédure fait suite à la diffusion d'une vidéo sur TikTok dans laquelle ils formulaient des prières appelant le malheur et la mort sur « celui qui a trahi le projet du Pastef ». Des propos largement interprétés comme visant le président de la République, Bassirou Diomaye Faye.
Les trois mis en cause avaient été interpellés le 28 juillet dans les locaux du média, à la suite d'une autosaisine du procureur de la République.
Cette procédure fait suite à la diffusion d'une vidéo sur TikTok dans laquelle ils formulaient des prières appelant le malheur et la mort sur « celui qui a trahi le projet du Pastef ». Des propos largement interprétés comme visant le président de la République, Bassirou Diomaye Faye.
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