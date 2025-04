​Offre ou cession de drogue : l’étudiant-rappeur Pape Alassane Diène tombe avec 150 képas de haschisch

Étudiant à l'université BEM et rappeur à ses heures perdues, Pape Alassane Diène a été jugé hier mercredi 9 avril 2025, par le tribunal des flagrants délits de Dakar pour détention et offre ou cession de haschisch. Il risque 2 ans de prison ferme. Pour sa défense, le prévenu n'a reconnu que 5 képas de ladite drogue, alors que l'enquête a mentionné 150 autres qui auraient été retrouvés lors de la perquisition de son domicile. Cette affaire risque de plomber ses études universitaires.



En effet, à peine aura-t-il marqué une pause pour se désaltérer que les agents l'ont arrêté et emmené au commissariat du 4e arrondissement. Lors de la fouille, cinq képas de haschich ont été découverts dissimulés soigneusement sous son pantalon. D'après le récit des agents enquêteurs, il attendait de proposer cette drogue à d'éventuels clients. Interrogé, le mis en cause a déclaré qu'il s'agissait de 25 g de haschich qu'il aurait achetés à 150 000 F CFA et de 50 g qu'il aurait aussi acquis à 250 000 F CFA, qu'il a revendus. L'enquête a également révélé que Pape Alassane Diène avait utilisé les revenus de la drogue pour financer le tournage de son clip. Le prévenu aurait déclaré qu'il vendait de la drogue depuis septembre 2023.



Mais le procureur qui estime que les faits tels que consignés dans le procès-verbal sont clairs et limpides, de requérir 2 ans d'emprisonnement ferme contre lui. Les avocats constitués pour sa défense, Me Abou Alassane Diallo et Me Baba Diop ont révélé que ce serait une grosse erreur judiciaire si le tribunal condamnait son client à 2 ans de prison ferme. Ils ont fustigé l'enquête, avant de demander la requalification des faits d'offre en détention en vue de l'usage. Avant de plaider la clémence pour Pape Alassane Diène qui est d'après lui le fils unique de sa mère. Au même titre que son confrère. Délibéré au 16 avril 2025, livre Les Echos.