Saudi Pro League : Cristiano Ronaldo prolonge avec Al Nassr

Cristiano Ronaldo et Al Nassr ne sont pas prêts d’arrêter leur collaboration. Bien au contraire, les deux parties viennent de prolonger leur contrat.



Arrivé à Al Nassr le 1er janvier 2023 en provenance de Manchester United, Cristiano Ronaldo est arrivé en fin de son contrat à la fin de cette saison. L’attaquant de la sélection portugaise voulait partir, lassé par les échecs de son équipe dans les compétitions importantes tant nationales qu’internationales.



Comme une provocation, le grand rival Al Hilal a tenté de recruter le champion d’Europe 2016. Mais c’est bien à Al Nassr que l’ancien joueur du Real Madrid va poursuivre son aventure. Le club saoudien a confirmé l’information ce jeudi.



A travers une vidéo du joueur, Al Nassr a laissé le message suivant «l’histoire continue».



«L’ambition que j’ai n’a pas de ligne d’arrivée. C’est la cohérence, l’engagement et le travail collectif qui nous rendront meilleurs. Et c’est ce que je suis prêt à faire. Nous avons entamé un nouveau chapitre !» a lâché le quintuple ballon d’or.