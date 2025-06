Conseil supérieur de la Magistrature : voici les magistrats mis en position de détachement et de disponibilité

Réuni ce jeudi 26 juin 2025 au Palais de la République, sous la présidence de Bassirou Diomaye Faye, le Conseil supérieur de la Magistrature a procédé à plusieurs ajustements dans les rangs judiciaires. Des magistrats ont été mis en position de détachement notamment auprès de la Présidence de la République, de la Primature, ainsi que de la Cour pénale internationale (CPI). Des renouvellements ont été effectués.



Par ailleurs, des magistrats ont été placés en position de disponibilité.





Position de détachement de magistrats



Monsieur Moustapha KA, Conseiller Technique à l'Administration centrale du Ministère de la Justice, est détaché auprès de la Présidence de la République;



Monsieur Alassane NDIAYE, Conseiller Technique à l'Administration centrale du Ministère de la Justice, est détaché auprès de la Primature;



Monsieur Firmin René Jim COLY, en position de détachement au ministère des Infrastructures, des Transports Terrestres et aériens, est détaché auprès de la Société nationale de la Loterie nationale sénégalaise (LONASE);



Monsieur Cyr GOMIS, Secrétaire général de l'Observateur national des Lieux de privation de Liberté, est détaché auprès du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens;



Monsieur Magatte DIOUF, Président de Chambre à la Cour d'Appel de Tambacounda et cumulativement avec ses fonctions de Secrétaire général de ladite Cour, est détaché auprès du Ministère des Finances et du Budget, pour servir à l'Agence Judiciaire de l'Etat (AJE);



Madame Ndioba DIOME, Substitut du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Rufisque, est détachée auprès de la Présidence de la République pour servir en qualité de Conseiller juridique au sein de la Délégation générale du Renseignement national (DRN);



Est renouvelé le détachement de monsieur Souleymane BASSOUM, au Ministère des Infrastructures, des Transports Terrestres et aériens;



Est renouvelé le détachement de monsieur Mamadou Racine LY, à la Cour Pénale internationale.





Position de disponibilité



Monsieur Cheikh Ahmadou Bamba NIANG, est mis en position de disponibilité, pour servir en qualité d'expert juriste au Programme sécuritaire financière;



Monsieur Assane DRAME, est mis en position de disponibilité pour servir en qualité d'Expert pour l'ONUDC en Afrique centrale.