Sénégal : L’IRESSEF réalise les premières séquences complètes du génome de Mycobacterium tuberculosis

Une avancée majeure vient d’être franchie dans la lutte contre la tuberculose au Sénégal. L’équipe de l’Institut de Recherche en Santé, de Surveillance Épidémiologique et de Formations (IRESSEF), dirigée par le Professeur Souleymane Mboup, a réalisé pour la première fois au Sénégal le séquençage complet du génome du complexe Mycobacterium tuberculosis.



Ces travaux ont été conduits par la plateforme génomique de l’IRESSEF, sous la direction du Dr Abdou Padane, dans le cadre de l’enquête nationale de pharmacorésistance de 2023, menée en collaboration avec le Programme National de Lutte contre la Tuberculose (PNT).



L’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande depuis plusieurs années l’usage de la génomique dans la prise en charge des patients atteints de tuberculose. Cette technologie permet non seulement d’améliorer le diagnostic, mais aussi de proposer des traitements plus ciblés et plus efficaces.



Selon l’IRESSEF, cette avancée marque un tournant vers la souveraineté scientifique du Sénégal en matière de recherche biomédicale. Les résultats permettent désormais d’identifier les espèces bactériennes, de réaliser des antibiogrammes in silico, de détecter les mutations responsables de résistances et de proposer des traitements adaptés contre la tuberculose résistante.



« Cette nouvelle capacité permet non seulement de répondre aux besoins locaux, mais également de contribuer à la surveillance globale des résistances aux antimicrobiens », affirme l’institut.



L’IRESSEF rappelle que cet accomplissement illustre son engagement à soutenir les programmes nationaux de santé publique. « Nous mettons la science au service des populations pour atteindre l’objectif d’élimination de la tuberculose d’ici 2050 », conclut l’institut.