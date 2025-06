Conseil supérieur de la magistrature : vaste chamboulement dans les juridictions de Thiès, Kaolack, Saint-Louis, Ziguinchor et Tambacounda

Le Palais de la République a abrité ce jeudi 26 juin 2025 une session du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) marquée par d'importantes décisions. Plusieurs nominations et affectations ont été actées, redessinant partiellement le paysage judiciaire sénégalais. Parmi les changements opérés, la Cour d'appel de Thiès voit sa composition évoluer, avec notamment la nomination d'El Hadji Mamadou Ndiaye à la présidence du Tribunal de Grande instance de Tivaouane. Ce magistrat occupait auparavant les fonctions de président du Tribunal d'instance de la même localité.



Le Conseil a par ailleurs procédé à plusieurs affectations stratégiques de magistrats notamment Fatou Ngom Sissakho, Idrissa Yéro Dème, Serigne Modou Daikahté et Abdourahmane Diallo, respectivement à la Cour d'Appel de Kaolack, de Saint-Louis, de Ziguinchor et le dernier à celle de Tambacounda.



Ces magistrats sont :



RESSORT COUR D'APPEL DE THIES



Monsieur Alioune SISSOKHO, précédemment Avocat général près la Cour d'Appel de

Kaolack, est nommé Avocat général près la Cour d'Appel de Thiès;



Monsieur Cheikhna ANNE, précédemment en détachement auprès du Ministère de l'Energie, du Pétrole et des Mines, est nommé Substitut général près la Cour d'Appel de Thiès;



Monsieur El Hadji Mamadou NDIAYE, précédemment Président du Tribunal d'Instance de Tivaouane, est nommé Président du Tribunal de Grande Instance de Tivaouane ;



Monsieur El Hadji Malick DEMBELE, précédemment en détachement auprès du Ministère des Finances et du Budget, est nommé Président du Tribunal d'Instance de Diourbel;



Monsieur Mamadou Bassirou NDIAYE, précédemment en détachement auprès du Ministère de la Pêche, est nommé de Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Tivaouane ;



Madame Khady SAKHO, précédemment Conseiller à la Cour d'Appel de Thiès, est nommée Juge au Tribunal de Grande Instance de Thiès;



Monsieur Modou Mar NDIAYE, précédemment Président du Tribunal d'Instance de Diourbel, est nommé Président du Tribunal d'Instance de Tivaouane ;



Monsieur Babacar Diomaye DIOUF, précédemment Juge au Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar, est nommé Juge au Tribunal d'Instance de Diourbel.



RESSORT COUR D'APPEL DE KAOLACK



Madame Fatou NGOM SISSOKHO, précédemment Président du Tribunal d'instance de

Kaffrine, est nommée Juge au Tribunal de Grande Instance de Kaolack;



• Monsieur Amadou DIATTA, précédemment Président de Chambre à la Cour d'Appel de

Kaolack, est nommé Président du Tribunal d'instance de Kaffrine.



RESSORT COUR D'APPEL DE SAINT LOUIS



Monsieur Idrissa Yéro DEME, précédemment Substitut du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Matam, est nommé Substitut du Procureur de la

République près le Tribunal de Grande Instance de Saint Louis.



RESSORT COUR D'APPEL DE ZIGUINCHOR



• Monsieur Serigne Modou DIAKHATE, précédemment Conseiller à la Cour suprême, est

nommé Premier Président de la Cour d'Appel de Ziguinchor.



• Madame Awa Nguenah MANGA, précédemment Vice-Président du Tribunal du Travail Hors Classe de Dakar, est nommée Président de Chambre à la Cour d'Appel de Ziguinchor.



RESSORT COUR D'APPEL DE TAMBACOUNDA



Monsieur Abdourahmane DIALLO, Président de Chambre à la Cour d'Appel de

Tambacounda, cumulativement avec ses fonctions, est nommé Secrétaire général de ladite Cour.