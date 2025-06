​Opération coup de poing à Médina Yoro Foulah : dix individus arrêtés pour trafic illicite de bois

Une opération de grande envergure menée ce jeudi par la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de Médina Yoro Foulah, sous l’autorité de la Légion de Gendarmerie de Kolda, a permis le démantèlement d’un réseau de trafiquants de bois opérant dans la région. Dix individus ont été interpellés lors de cette action ciblée.



L’intervention s’inscrit dans le cadre des directives fermes du Haut-commandement de la Gendarmerie nationale visant à lutter contre l’exploitation illégale des ressources naturelles, en particulier le pillage des forêts qui constitue une menace majeure pour l’environnement et les écosystèmes locaux.



Selon les autorités, le coup de filet a abouti à la saisie de 250 billons de bois soigneusement dissimulés, ainsi qu’à la confiscation d’une tronçonneuse utilisée pour l’abattage illicite et d’un camion servant au transport frauduleux du matériau forestier. Ces éléments démontrent l’organisation bien rodée du réseau, qui opérait en toute illégalité dans une zone fortement exposée à la déforestation.



La gendarmerie a indiqué que des enquêtes sont en cours afin d’identifier d’éventuels complices et de remonter toute la chaîne d’exploitation. Les suspects arrêtés devraient être présentés au parquet.



Cette opération illustre la volonté des forces de sécurité de mettre fin aux pratiques qui compromettent durablement les ressources forestières du pays. Elle envoie également un signal fort aux trafiquants.



Les autorités locales, quant à elles, ont salué cette initiative et appelé à un renforcement de la surveillance dans les zones rurales, souvent théâtre d’activités illicites liées au bois.