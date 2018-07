​Ordre des avocats : Me Pape Leyti Ndiaye, nouveau Bâtonnier

Le remplaçant Me Mbaye Guèye à la tête de l’ordre des avocats depuis le 28 juillet 2016 est désormais connu. En effet, Me Pape Leyti Ndiaye a été élu, jeudi 26 juillet, dauphin du Bâtonnier de l’Ordre des avocats. Il a remporté les élections avec 181 voix laissant derrière ses confrères Mes Aly Fall et Ibrahima Ndiéguène.



Me Ndiaye, âgé 55 ans dont 32 ans de carrière, prendra les rênes de l’Ordre en juillet 2019.