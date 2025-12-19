​Ourossogui : le lycée El Hadji Yero Basse en grève de 48h, à cause de «la fissure» de ses bâtiments

Le bureau du gouvernement scolaire du lycée El Hadji Yero Basse de Ourossogui (est), dans la région de Matam, a «décidé de cesser toute activité pédagogique» pendant 48 heures, en raison de la «vétusté» des salles de classe de l’établissement, selon le journal de ce vendredi 18 décembre de la Radio Sénégal Internationale (RSI).



«On a décrété 48 heures de grève. La cause est que nos deux bâtiments présentent des fissures qui sont dans un état très avancé. Depuis l'an passé, le gouvernement scolaire a parlé à l'administration. Maintenant, cette année-ci aussi, quand on est revenu en octobre, on a parlé à l'administration et on a vu que les choses ne sont pas encore faites. On nous a dit d'attendre. Cette fois-ci, il s’est trouvé qu'attendre est un peu difficile parce qu'il y va de nos vies», a expliqué Fallou Diop, président du gouvernement scolaire du lycée.



De son côté, l’Association des parents d’élèves (APL) déplore cette situation. «Malgré les alertes répétitives lancées par les élèves et les enseignants, aucune mesure n'a été prise pour réparer les dégâts. Aujourd'hui, les parents d'élèves sollicitent l'appui des autorités académiques», a dit Ibrahima Mamadou Dia, président de l'APL du lycée, qui dit être «préoccupé» par des «inquiétudes».



Face à cette situation, la RSI assure enfin que «les autorités locales sont actuellement à pied d'œuvre pour des solutions structurantes, après la visite de la protection civile».



