Tournée économique du Président Diomaye : les fortes attentes des populations du Fouladou

Parmi les doléances les plus récurrentes figure le dragage du fleuve Casamance, à partir de sa partie koldoise. Pour de nombreux habitants, cette opération est indispensable pour relancer la navigation fluviale, soutenir les activités agricoles et commerciales et lutter contre l’ensablement qui freine le développement économique local. Le fleuve, considéré comme un levier stratégique, pourrait redevenir un véritable moteur de croissance pour toute la zone du Fouladou.



Les populations insistent également sur l’achèvement rapide des chantiers structurants, notamment ceux de l’aéroport et de l’université. Ces infrastructures, très attendues, sont perçues comme des outils essentiels pour désenclaver la région, faciliter la mobilité des personnes et des biens, et offrir de nouvelles opportunités aux jeunes, notamment en matière de formation et d’emploi. « L’université permettra à nos enfants d’étudier ici sans être obligés de partir ailleurs », confie un habitant de Kolda.



Le désenclavement routier occupe aussi une place centrale dans les revendications. La réalisation d’axes routiers stratégiques reliant les zones de production aux marchés reste, selon les populations, un préalable à tout développement durable. Routes dégradées, pistes impraticables en hivernage et difficultés de transport continuent de pénaliser les producteurs et les commerçants de la région.



Autre préoccupation majeure soulevée lors de ce micro-trottoir : la campagne arachidière actuellement en cours. Les populations appellent l’État à financer rapidement cette campagne afin d’éviter les bons impayés et le bradage des graines, une situation qui met en difficulté les producteurs. « Si le financement tarde, ce sont les paysans qui en paient le prix », alerte un cultivateur interrogé.



À l’approche de cette tournée économique, les attentes sont donc fortes dans le Fouladou. Les populations espèrent que la visite du Président Diomaye sera l’occasion d’apporter des réponses concrètes à ces préoccupations et d’inscrire durablement la région sur la voie du développement économique et social.