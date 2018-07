​Paris: un important trafic de stupéfiants démantelé dans le XIXe arrondissement

Au total, près de 1,3kg de résine de cannabis a été saisi par les policiers.



L'imposant coup de filet réalisé fin juillet par la Brigade anti-criminalité du XIXe arrondissement parisien s’est déroulé en plusieurs étapes. Comme le souligne la préfecture de police de la capitale, tout commence en juin de cette année, après le signalement de riverains mécontents de "la présence récurrente de vendeurs de produits stupéfiants dans leur quartier."



C’est alors que la BAC, en compagnie du Groupe de Soutien des Quartiers (GSQ) interpellent cinq individus en possession de 120 grammes de cannabis et 700 euros en liquide. Quatre d’entre eux ont été déférés.



A la suite de cette première interpellation, ces deux unités, cette fois accompagnées par la Brigade d’Enquête d’Initiative (BEI), maintiennent leur surveillance. Au cours d’une journée de fin juillet, quatre acheteurs, un vendeur ainsi qu’un homme "rétablissant le réseau" étaient également arrêtés. Sur le vendeur ont été saisis une centaine de grammes de stupéfiants, de l’argent liquide ainsi que deux clés.



L'appartement "nourrice" repéré par un chien policier

Au terme d’une rapide enquête dans l’immeuble au cours de laquelle la participation d’un chien "stup’" était imposée, un appartement est repéré par le canidé et l’une des deux clés saisies auparavant ouvre le local. Il y est retrouvé "317 grammes de résine de cannabis, de 2 armes de poing et d’un poing américain." 528 grammes supplémentaires sont découverts dans la cave correspondante.



Plus tard dans la journée, le locataire de l’appartement se rend à la police afin de signaler un cambriolage, il est placé en garde à vue. Interpellé également dans la soirée de cette même journée, un autre dealer avec des produits stupéfiants sur lui. Au total, 13 personnes ont été interpellées dans ce dossier et 1,3kg de cannabis saisis.



Les acheteurs, après avoir été entendus par les officiers, ont été laissés libres avec un rappel à la loi. Les autres mis en cause ont été déférée devant le Tribunal de grande instance de Paris ce jeudi.