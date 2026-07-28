​Pénurie d’eau à Taïba-Ndiaye :le mouvement «Taïba pour une Eau Courante » dénonce la gestion du délégataire Aquatech

À Taïba-Ndiaye, dans la région de Thiès (est), la pénurie d’eau continue de compliquer le quotidien des populations. Depuis plusieurs mois, des habitants sont contraints de s’approvisionner dans des puits situés dans des zones maraîchères, s’exposant ainsi à des risques de contamination liés à l’utilisation de pesticides.



Dans plusieurs localités de la commune, notamment Taïba-Ndiaye, Daffs, Ndoyène et le chef-lieu, l’accès à l’eau reste très limité. À Taïba-Ndiaye, l’eau n’est disponible que de façon irrégulière, souvent durant la nuit. Une situation qui oblige de nombreuses femmes à rester éveillées jusqu’au petit matin pour remplir quelques récipients destinés aux besoins de leurs familles.



Le mouvement « Taïba pour une Eau Courante » coordonné par Mamadou Sarr dénonce la gestion du délégataire Aquatech. Selon ses responsables, des factures estimées seraient adressées à des abonnés alors même que l’eau ne coule pas régulièrement. Ils évoquent également des relevés de compteurs qu’ils jugent inexacts ainsi que des menaces de coupure malgré les difficultés persistantes d’approvisionnement.



Face à cette situation, le mouvement réclame le rétablissement immédiat de la distribution d’eau dans les villages concernés, la fin des coupures récurrentes, l’annulation des factures contestées, l’extension du réseau dans les quartiers périphériques, ainsi qu’une contre-expertise indépendante sur la qualité de l’eau des forages. Il appelle également à l’accélération du projet de réalisation d’un nouveau forage afin d’apporter une réponse durable à cette crise qui affecte les populations.