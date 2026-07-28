Magal de Touba 2026 : Senelec injecte 6 milliards de FCFA pour sécuriser le réseau électrique

La Société nationale d'électricité du Sénégal (Senelec) déploie un dispositif exceptionnel pour assurer une alimentation électrique optimale lors du Magal de Touba, prévu le 3 août 2026. Afin de faire face à la forte demande énergétique générée par l'afflux de millions de pèlerins dans la ville sainte, la compagnie a consenti un investissement global de 6 milliards de FCFA.



Cette enveloppe financière a permis la réalisation de travaux d'envergure sur les infrastructures locales, marqués par l'implantation de 14 000 nouveaux poteaux et la mise en service de 32 postes électriques. En parallèle, des équipes d'intervention et de permanence sont mobilisées H24 sur le terrain pour prendre en charge le dépannage rapide et l'entretien continu du réseau tout au long de l'événement religieux.



Tout en souhaitant un bon Magal à l'ensemble de la communauté mouride, la direction de Senelec invite les usagers et les pèlerins à la vigilance et au sens des responsabilités pour préserver la sécurité et l'intégrité de ces installations publiques.