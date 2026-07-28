Magal 2026 : Reçu par Serigne Mountakha Mbacké, le maire Abass Fall appelle à la prudence sur les routes

Le maire de Dakar, Abass Fall, s’est rendu ce mardi à Touba pour une visite de courtoisie et de dévotion (« ziyaara ») auprès du khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, à quelques jours du Grand Magal. À la tête d’une importante délégation comprenant des conseillers municipaux et des cadres de l’administration communale, l’édile de la capitale est venu solliciter des prières et renouveler son attachement au guide religieux.



À l’issue de l’audience, Abass Fall a rendu un vibrant hommage au patriarche de Touba, saluant sa haute dimension spirituelle, la chaleur de son accueil ainsi que son rôle régulateur fondamental pour la confrérie mouride, la communauté musulmane et la nation tout entière. Formulant des vœux de longue vie et de santé à l’endroit du religieux, le maire a profité de cette tribune pour aborder la question stratégique de la sécurité routière en cette période de grand rush.



Face à la forte densité du trafic attendue sur les axes menant à la cité religieuse, le premier magistrat de la Ville de Dakar a lancé un appel solennel à la prudence à l'attention des chauffeurs et usagers de la route. Il a exhorté l'ensemble des conducteurs au strict respect du Code de la route afin d'éviter les drames routiers et de garantir un acheminement des fidèles dans des conditions de sécurité optimales.