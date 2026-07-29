Trafic transfrontalier de drogue : 10 ans de prison ferme pour deux convoyeurs de 7 kg de chanvre à Kaffrine

Le tribunal de grande instance de Kaffrine a tranché dans une affaire de trafic international de stupéfiants entre la Gambie et le Sénégal. La Chambre criminelle a condamné M. Ba, un chauffeur gambien de 32 ans, et son acolyte A. Camara, 37 ans, à dix ans de réclusion criminelle et à une amende individuelle de deux millions de francs CFA pour la détention et le transport de sept kilogrammes de chanvre indien.



L'affaire a basculé lors de la livraison manquée à Nganda. À la barre, le principal accusé, M. Ba, a justifié son basculement dans le crime par la précarité de sa situation financière à Farafenni, affirmant avoir accepté de convoyer la drogue pour le compte d'un tiers.



Bien que son coaccusé A. Camara ait tenté de se dédouaner en affirmant n'avoir été qu'un simple accompagnateur informé de la présence du produit, la juridiction a retenu l'association de malfaiteurs pour les deux prévenus, infligeant des peines fermes assorties des sanctions financières requises.



