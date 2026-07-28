Second pont de Ziguinchor : la pose de la première pierre reportée

Le ministère des Infrastructures, à travers son agence d'exécution AGEROUTE Sénégal, a annoncé le report de la cérémonie officielle de pose de la première pierre du projet de construction du second pont de Ziguinchor. Initialement prévue le 31 juillet 2026.



Dans un communiqué publié ce mardi, AGEROUTE Sénégal précise que ce report n'affecte en rien l'état d'avancement du projet. L'agence assure que l'ensemble des procédures administratives, techniques et financières préalables au démarrage des travaux est entièrement finalisé.



Le marché de réalisation a été attribué au groupement d'entreprises AREZKI-CRBC, déjà mobilisé pour l'exécution de cet important ouvrage.



Selon AGEROUTE, cet ouvrage vise à améliorer la mobilité dans la région, à désenclaver davantage la Casamance, à faciliter les échanges économiques et à soutenir le développement des régions du Sud.



La nouvelle date de la cérémonie de lancement sera annoncée dans les meilleurs délais, indique le communiqué.