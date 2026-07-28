CAN féminine 2026 : le Malawi crée la sensation et bat le Nigeria, champion en titre

Le Malawi a réalisé un exploit ce mardi en dominant le Nigeria (3-2), lors de la première journée du groupe C de la Coupe d'Afrique des Nations féminine 2026 disputée au Maroc.
Les Scorchers du Malawi ont déjoué les pronostics en venant à bout des Super Falcons, championnes d'Afrique en titre. Une victoire qui permet au Malawi de démarrer la compétition sur une note positive.
Avec ce succès, le Malawi totalise 3 points (+1) et occupe la deuxième place du groupe C, derrière la Zambie, large vainqueur de l'Égypte (6-0) et leader avec 3 points (+6).
Battu d'entrée, le Nigeria se retrouve déjà sous pression. Les Super Falcons devront impérativement réagir lors de la deuxième journée face à la Zambie, prévue le 1er août à 20h00 GMT, dans une affiche très attendue.
De son côté, le Malawi tentera de confirmer cette performance face à l'Égypte, le même jour à 17h00 GMT.
Les Scorchers du Malawi ont déjoué les pronostics en venant à bout des Super Falcons, championnes d'Afrique en titre. Une victoire qui permet au Malawi de démarrer la compétition sur une note positive.
Avec ce succès, le Malawi totalise 3 points (+1) et occupe la deuxième place du groupe C, derrière la Zambie, large vainqueur de l'Égypte (6-0) et leader avec 3 points (+6).
Battu d'entrée, le Nigeria se retrouve déjà sous pression. Les Super Falcons devront impérativement réagir lors de la deuxième journée face à la Zambie, prévue le 1er août à 20h00 GMT, dans une affiche très attendue.
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