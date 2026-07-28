Éducation : le gouvernement se dote d’un document de politique linguistique nationale

Le Sénégal s'est doté d'un Document de Politique Linguistique Nationale (DPLN). L'atelier de validation technique de ce document de référence s'est tenu ce mardi 28 juillet 2026 sous la présidence de Moustapha Mamba Guirassy, ministre de l'Éducation nationale.



Selon le ministère, cette rencontre a réuni des experts, des universitaires, des chercheurs, des acteurs de l'éducation, des représentants de la société civile ainsi que des partenaires techniques et financiers autour d'un objectif commun : adapter davantage le système éducatif aux réalités culturelles du pays tout en favorisant son ouverture sur le monde.



La rencontre a permis de souligner la nécessité d'inscrire durablement nos langues nationales véritables vecteurs de savoirs, de cohésion et d'innovation au cœur des politiques publiques, précise la même source.



Dans le cadre de la refondation curriculaire, cette politique vise à construire une école plus inclusive et plus performante, en permettant aux apprenants de s'appuyer, dès les premières années de scolarité, sur les langues qu'ils maîtrisent le mieux, tout en consolidant le plurilinguisme et la place du français.



Cette démarche s'aligne pleinement avec la vision « Sénégal 2050 » pour bâtir un État souverain et un capital humain de qualité, indique le ministère.



Le Gouvernement réaffirme son engagement en faveur de la co-construction et du dialogue inclusif pour doter notre pays de ce cadre national de référence inédit en matière de gouvernance linguistique.