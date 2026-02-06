​Pétrolier "Mersin" à Dakar : une source proche du renseignement militaire ukrainien confirme l’implication de Kiev

Le navire turc "Mersin", immobilisé depuis le 27 novembre 2025 au large de Dakar, après avoir subi des explosions externes, provoquant une voie d'eau et une menace de marée noire, a bien été la cible d'une action criminelle, selon les enquêteurs sénégalais. Cette confirmation soulève à nouveau la question d'une implication ukrainienne dans cette affaire.



D’après les informations du journal Libération, une source proche du renseignement militaire ukrainien a reconnu, le 05 février 2026, pour la première fois, auprès du site d’information Le Monde, l'implication de Kiev. La source a affirmé que l'opération avait été conduite par le même service de renseignement.



D'après les premières expertises menées par la Haute autorité chargée de la coordination de la sécurité maritime sénégalaise, les engins utilisés étaient munis de temporisateurs pour permettre des déflagrations successives.



L'opération aurait été menée par une « équipe d'au moins quatre plongeurs professionnels » ayant utilisé des mines ventouses munies d'aimants de fabrication russe, comme des Bpm-2, dites « tortues », en raison de leur forme semi-sphérique, ou des Spm, de type perforant, dont les versions initiales ont été développées à l'époque soviétique, soutient la source sénégalaise citée par « Le Monde ».





