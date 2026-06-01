​Plus de 47 millions de barils produits : Sangomar confirme son potentiel

Moins de deux ans après son entrée en production, le champ pétrolier offshore de Sangomar poursuit sa montée en puissance. Exploité par Woodside, le projet a déjà produit plus de 47 millions de barils de pétrole et exporté 51,9 millions de barils à travers 54 cargaisons vers l’Europe, la Chine et les États-Unis.



Selon les autorités, la production a atteint 36,1 millions de barils au cours de sa première année d’exploitation, dépassant les prévisions de 34,7 millions de barils. Ces performances sont portées par la bonne productivité des réservoirs et la disponibilité des installations.



Parallèlement, de nouvelles technologies de surveillance sous-marine ont été déployées sur le site. Une campagne menée par DeepOcean sur 69 structures offshore a permis de créer des « jumeaux numériques » des installations afin d’améliorer la sécurité et l’efficacité des opérations.



Les revenus générés par Sangomar devraient contribuer au financement de plusieurs projets structurants au Sénégal, notamment dans les secteurs de l’énergie, des transports et des infrastructures, informe L’As.