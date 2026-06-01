Tribunal de Pikine-Guédiawaye : Ama Baldé placé sous contrôle judiciaire, ses fans remercient Modou Lo

Le lutteur

Ama Baldé

a été placé sous contrôle judiciaire par le magistrat instructeur à

l’issue de sa comparution devant le Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye.

émis à son encontre, le célèbre champion de l’écurie Falaye Baldé a finalement recouvré la liberté.

Certains supporters et proches du lutteur ont remercié l'ancien roi des arènes Modou Lo qui, selon eux, a beaucoup soutenu Ama Baldé dans ses moments difficiles.