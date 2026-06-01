Tribunal de Pikine-Guédiawaye : Ama Baldé placé sous contrôle judiciaire, ses fans remercient Modou Lo

Le lutteur Ama Baldé a été placé sous contrôle judiciaire par le magistrat instructeur à l’issue de sa comparution devant le Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye. Interpellé le mercredi 27 mai 2026 en exécution d’un mandat d’arrêt émis à son encontre, le célèbre champion de l’écurie Falaye Baldé a finalement recouvré la liberté.
Certains supporters et proches du lutteur ont remercié l'ancien roi des arènes Modou Lo qui, selon eux, a beaucoup soutenu Ama Baldé dans ses moments difficiles.
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