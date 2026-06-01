Tournée des unités douanières : le Directeur général des Douanes en mission dans le Sud du Sénégal

Après avoir effectué des visites de terrain dans le nord et le centre du pays, le Directeur général des Douanes, Babacar Mbaye, a entamé ce lundi 1er juin 2026 une tournée au sein des unités douanières du Sud du Sénégal.



La tournée concerne la Direction régionale des Douanes du Sud (DRS), dont le ressort couvre l’ensemble de la région naturelle de la Casamance, notamment les régions administratives de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou. Son siège est établi à Ziguinchor.



Cette direction régionale partage des frontières avec la Gambie au nord, ainsi qu’avec la Guinée-Bissau et la Guinée au sud. Elle est également bordée par l’océan Atlantique à l’ouest et par la région de Tambacounda à l’est.



Selon une note d’information des Douanes, le dispositif de surveillance de la DRS s’appuie sur deux subdivisions, celles de Ziguinchor et de Kolda, qui coordonnent 11 brigades, dont trois commerciales, ainsi que 13 postes des Douanes. Les opérations commerciales y sont assurées par cinq bureaux de dédouanement.



La Direction régionale des Douanes du Sud est placée sous le commandement du colonel Cheikh Diouf.



Cette mission constitue la quatrième tournée du Directeur général des Douanes consacrée aux unités intérieures, après celles des directions régionales du Centre, du Sud-Est et du Nord. Elle a débuté au poste des Douanes de Manda-Douane, relevant de la subdivision des Douanes de Kolda.