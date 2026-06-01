Insécurité au Mali: les camionneurs de Pire, en détresse, demandent l'intervention de l'État sénégalais

Des chauffeurs de camions sénégalais, récemment revenus du Mali après de longs mois de blocage, ont organisé un sit-in à Pire (nord-ouest) pour alerter les autorités sur le sort de leurs compatriotes toujours retenus sur le territoire malien en raison de la dégradation de la situation sécuritaire.



Selon eux, plusieurs dizaines de camions sénégalais restent immobilisés depuis près d'un an au Mali. D'après les témoignages recueillis par la RFM, une douzaine de camions sénégalais auraient été incendiés dans cette crise qui continue de peser lourdement sur les transporteurs.



Les transporteurs demandent au président Bassirou Diomaye Faye d'engager des discussions avec les autorités maliennes afin de faciliter le retour des Sénégalais encore bloqués.



Le maire de Pire, Mouhamadou Ndoye Bane, a également interpellé l'État, appelant à une intervention rapide pour assurer la sécurité et le rapatriement des chauffeurs.

