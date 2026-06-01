Les précisions de Me Ciré Clédor Ly sur les convocations visant des députés de l'Assemblée nationale

À l’état actuel de notre droit positif, l’Assemblée Nationale étant en session, aucun député ne peut être convoqué sans autorisation de l’Assemblée Nationale, et en cas d’arrestation et/ou de mise en détention, l’autorité qui en est l’auteur, quel que soit son rang, son grade ou son statut, est passible de poursuites criminelles pour forfaiture et il encourt la dégradation civique ainsi que l’interdiction d’exercer.



La loi est égale pour tous et tous sont égaux devant la Loi.



Le procureur de la république et les officiers de police judiciaire, les juges, avocats, notaires, experts, ministres, sont tous des justiciables et peuvent être poursuivis pour crime ou délit commis dans l’exercice de leurs fonctions, ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.



Un ordre manifestement illégal ne doit pas être exécuté. La baillonnette inintelligente est à la portée de tous.



Tout responsable d’une détention arbitraire doit être jugé et condamné, dans un État de droit.

Il appartient aux avocats d’assumer leurs missions sans compromis, pour que la justice ait l’occasion de donner un coup de frein aux dérives.



Toute société sans justice et sans égalité devant la loi, est vouée à l’autoritarisme, puis à l’effondrement.

Une Assemblée Nationale ne doit pas être banalisée ni fragilisée.



Par ailleurs, s’agissant des événements récents, il ne faut pas verser dans le négationnisme ni dans l’alarmisme. C’est l’occasion inespérée d’approfondir la démocratie et l’Etat de droit.



La démocratie et l’Etat de droit peuvent être plus avancés au Sénégal que dans les pays occidentaux.



Cela doit rapprocher davantage le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif incarnés par Son excellence Le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye et l’Honorable député, le Président de l’Assemblée Nationale Ousmane Sonko, au delà de ce qui les a uni dans le passé et qui est éternel.



Si chaque initiative de l’un est soumise à l’autre pour avis, la concertation sera un atout majeur au bénéfice de la République.

Halte à la Division !

Haro vers des institutions fortes et consolidées dans l’harmonie des pouvoirs.



Me Cire Clédor Ly