Division spéciale de la cybersécurité : Aïssatou Diop Fall libre après son audition

La journaliste et directrice de la chaîne Public Sn, Aïssatou Diop Fall, a recouvré la liberté après son audition ce lundi 1er juin 2026 à la Division spéciale de la cybersécurité.



Sa convocation s’inscrit dans le cadre d’une auto-saisine du procureur de la République, à la suite de propos qu’elle aurait tenus à l’encontre du leader de PASTEF–Les Patriotes, Ousmane Sonko.