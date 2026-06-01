Division spéciale de la cybersécurité : Aïssatou Diop Fall libre après son audition

La journaliste et directrice de la chaîne Public Sn, Aïssatou Diop Fall, a recouvré la liberté après son audition ce lundi 1er juin 2026 à la Division spéciale de la cybersécurité.
Sa convocation s’inscrit dans le cadre d’une auto-saisine du procureur de la République, à la suite de propos qu’elle aurait tenus à l’encontre du leader de PASTEF–Les Patriotes, Ousmane Sonko.
Sa convocation s’inscrit dans le cadre d’une auto-saisine du procureur de la République, à la suite de propos qu’elle aurait tenus à l’encontre du leader de PASTEF–Les Patriotes, Ousmane Sonko.
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