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​Podor : le corps d’une femme âgée d’une trentaine d’années retrouvé dans le bras du fleuve Doué



​Podor : le corps d’une femme âgée d’une trentaine d’années retrouvé dans le bras du fleuve Doué
Le corps d’une femme agée d’une trentaine a été retrouvé, le 21 juin 2026, vers 17 heures, dans le bras du fleuve Doué, à Lidoubé, un village de la commune de Gamadji Saré, dans le département de Podor (nord).

D’après l’APS, la victime, qui souffrait d’épilepsie, aurait été prise d’une crise alors qu’elle effectuait des travaux de lessive au bord du fleuve, avant de tomber dans l’eau.

Les éléments des sapeurs-pompiers de Podor ont acheminé le corps sans vie au centre hospitalier régional de Ndioum. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du drame.
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Fatime Gueye

Lundi 22 Juin 2026 - 13:09


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