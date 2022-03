​Pour "violation du contrôle judiciaire", Me El Hadj Diouf demande l’emprisonnement d’Ousmane Sonko

Les attaques fusent de partout depuis la sortie de l’opposant Ousmane Sonko. Après l’UMS et Benno Bokk Yakaar, c’est au tour de Maître El Hadji de porter les attaques. L’avocat s’en est encore pris au leader de Pastef. La robe noire est allée jusqu'à demander l'emprisonnement d’Ousmane Sonko car selon lui, « le leader du Pastef viole l'obligation de signature du registre de contrôle judiciaire ». l’avocat d’Adji Sarr n'a pas manqué de traiter le leader de Pastef "d’orgueilleux", de "prétentieux", de "malhonnête", de "criminel", de "séparatiste" et de "coquille vide".



« Sonko a signé son emprisonnement, Je demande à la justice de mon pays de ne pas être faible. Sonko n’est pas au-dessus de la loi. Une personne inculpée bénéficiant d’une liberté provisoire sous contrôle judiciaire, si cette personne viole l’obligation de signer donc viole le contrôle judiciaire. Elle voit ce contrôle judiciaire révoqué et si le juge révoque le contrôle judiciaire, la suite c’est le mandat de dépôt. C’est la loi », a lancé Me Diouf.



La robe noire explique que tous ceux qui sont accusés de viol sont placés sous mandat de dépôt, sauf le leader de Pastef qui bénéficie d’une faveur. « Nous sommes en face d’un crime. Mais Sonko contre toute attente, a bénéficié d’une liberté provisoire, une faveur exceptionnelle assortie d’un contrôle judiciaire. Il oublie l’avantage, la faveur qu’on lui a accordée alors qu’il devait aller en prison. Maintenant, il défie le juge, il viole l’obligation de signer tous les 15 jours le registre des contrôles judiciaire et il refuse de signer », a dit l’avocat.



« Quand on viole l’obligation de signer, immédiatement on est envoyé en prison, c’est la loi », a-t-il ajouté.



Maître El Hadj Diouf de poursuivre : « Il faut que la justice s’applique, que la justice soit respectée. Il faut que force reste à la loi. Si la justice fait preuve de faiblesse ce sera une faiblesse coupable et un précédent dangereux ».



Aujourd’hui, au moment où je vous parle, dit-il, Sonko aurait dû se retrouver à la prison Rebeuss. « Depuis que le juge s’est rendu compte qu’il ne signe plus, il aurait dû envoyer le chercher pour l’envoyer en prison », a soutenu la robe noire.



Maître El Hadj Diouf n'a pas manqué de traiter Ousmane Sonko "d’orgueilleux", "prétentieux", "malhonnête", "criminel", "séparatiste", "coquille vide".