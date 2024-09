Du 4 au 6 septembre 2024, le sommet du Forum sur la coopération sino-africaine s'est tenu à Pékin. Ce sommet a attiré un grand nombre de dirigeants africains, parmi lesquels des figures qui sont au pouvoir depuis des décennies, ainsi que de jeunes leaders issus de révolutions récentes. La Chine leur a offert un accueil de très haut niveau, car les deux parties sont conscientes qu'il s'agit d'un événement qui pourrait changer l'avenir non seulement de la coopération sino-africaine, mais aussi du monde entier.



Le continent africain est vaste, riche en ressources et doté d'une grande population, mais il reste sous-développé et manque de capitaux, de technologies et de talents. D'un autre côté, la Chine possède un marché immense et un besoin croissant en ressources.



Aujourd'hui, l'Afrique est déjà une source importante de pétrole, de métaux, de minerais rares et d'autres matières premières pour la Chine. De plus, la Chine est l'un des principaux investisseurs en Afrique. Depuis plusieurs années, la Chine a aidé l'Afrique à construire de nombreuses infrastructures modernes, telles que des aéroports, des chemins de fer, des autoroutes et des ports, posant ainsi des bases solides pour le développement du continent.



Ce qui est encore plus remarquable, c'est que la coopération entre la Chine et l'Afrique repose sur les principes d'égalité et de bénéfice mutuel, contrairement aux pays occidentaux qui imposent souvent des conditions politiques ou des exigences monopolistiques aux pays africains.



Avec l'influence croissante de la Chine en Afrique et dans le monde, les pays occidentaux, en particulier les États-Unis, sont devenus très inquiets. Ces dernières années, ils ont multiplié les contacts avec les pays africains pour les persuader de ne pas se rapprocher trop de la Chine, les mettant en garde contre un prétendu "piège de la dette" associé à la coopération avec la Chine.



Cependant, malgré cela, les pays africains sont toujours désireux de renforcer leur coopération avec la Chine. Car, historiquement, les Africains ont déjà expérimenté comment l'Occident les a traités.